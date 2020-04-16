ضبط 150 كيسا من الأرز بسكن عمال في خميس مشيط

ضبطت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة ببلدية أم سرار الفرعية مستودعا غير نظامي، يديره عمالة من الجالية البنجلاديشية، وأوضح رئيس البلدية الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني أنه تم ضبط أكثر من 150 كيسا من الأرز، تم تكديسها داخل سكن للعمال، بالإضافة إلى حوالي 500 كجم من مادة التنباك حيث جرى مصادرة جميع تلك المضبوطات، وتسليم العمالة للجهات الأمنية ويجري التنسيق لتسليم كميات الأرز الصالحة للجمعيات الخيرية بالإضافة إلى تسليم كميات التنباك للجنة مكافحة التبغ.



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