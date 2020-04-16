السعودية اليوم / أفريقيا تسجل أكثر من 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



أديس أبابا 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه ، أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس

وأشار المركز في بيانه الذي أصدره من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم ، إلى أن نحو 3546 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا.

يذكر أن جمهورية جنوب أفريقيا مازالت تتصدر قائمة الدول الأفريقية بـ 2605 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.

// انتهى //

22:55ت م

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أديس أبابا 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واسأكد المركز الأفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه ، أن إجمالي حالات الوفاة الناتجة عن مرض فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية وصل إلى 910 وفيات، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 17 ألف و247 حالة إصابة، وذلك قبل إحصاء الحالات الإيجابية التي سُجلت اليوم الخميس.وأشار المركز في بيانه الذي أصدره من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم ، إلى أن نحو 3546 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا.يذكر أن جمهورية جنوب أفريقيا مازالت تتصدر قائمة الدول الأفريقية بـ 2605 حالات إصابة مؤكدة حتى الآن.// انتهى //22:55ت م0217

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