السعودية اليوم / مصر تطالب المجتمع الدولي بدعم جهود أفريقيا للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا



القاهرة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس

طالب سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما السفير هشام بدر، المجتمع الدولي بدعم الجهود الأفريقية التي قام بها قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي ودعوتهم المجتمع الدولى والشركاء لدعم صندوق الاتحاد الأفريقى لمواجهة جائحة

جاء ذلك خلال تسليم السفير هشام بدر اليوم رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إلى المندوب الدائم لألمانيا في اجتماعات الدورة الأولى للمجلس التنفيذي للبرنامج التي تعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأكد السفير بدر أن الأزمة الصحية التي يواجهها العالم جراء فيروس كورونا تعد أكبر تحد يواجه العالم ما يجعلها معوقاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين الأول والثاني الخاصين بمكافحة الفقر والجوع في العالم، داعيًا إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء والحكومات من أجل العمل على احتواء انتشار الوباء وتخفيف تأثيراته السلبية على جهود تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وبخاصة الدول التي تعاني من ضعف مؤسساتها الطبية ونقص الغذاء مثل أفريقيا.

//انتهى//

22:54ت م

0216



القاهرة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واسطالب سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما السفير هشام بدر، المجتمع الدولي بدعم الجهود الأفريقية التي قام بها قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي ودعوتهم المجتمع الدولى والشركاء لدعم صندوق الاتحاد الأفريقى لمواجهة جائحة كورونا والعمل على إيقاف وتأجيل دفع أقساط الديون العامة والخاصة المتراكمة على الدول الأفريقية لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهودها لاحتواء انتشار الوباء.جاء ذلك خلال تسليم السفير هشام بدر اليوم رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إلى المندوب الدائم لألمانيا في اجتماعات الدورة الأولى للمجلس التنفيذي للبرنامج التي تعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وأكد السفير بدر أن الأزمة الصحية التي يواجهها العالم جراء فيروس كورونا تعد أكبر تحد يواجه العالم ما يجعلها معوقاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدفين الأول والثاني الخاصين بمكافحة الفقر والجوع في العالم، داعيًا إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء والحكومات من أجل العمل على احتواء انتشار الوباء وتخفيف تأثيراته السلبية على جهود تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وبخاصة الدول التي تعاني من ضعف مؤسساتها الطبية ونقص الغذاء مثل أفريقيا.//انتهى//22:54ت م0216

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