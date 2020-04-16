السعودية اليوم / تعقيم أسطول الشاحنات المارة بطريق الشمال الدولي لتحييد جائحة كورونا



رفحاء 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

‏تتمركز نقطة تعقيم نصبتها بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة الحدود الشمالية في المدخل الشرقي للمنطقة، على طريق الشمال الدولي، إذ تقوم بعملية الرش والتعقيم والتطهير لجميع الشاحنات القادمة من الشرق على هذا الطريق قبيل دخولها المنطقة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس

// انتهى //

22:30ت م

0210



رفحاء 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس‏تتمركز نقطة تعقيم نصبتها بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة الحدود الشمالية في المدخل الشرقي للمنطقة، على طريق الشمال الدولي، إذ تقوم بعملية الرش والتعقيم والتطهير لجميع الشاحنات القادمة من الشرق على هذا الطريق قبيل دخولها المنطقة.ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وإنفاذاً لقرار تعقيم نطاق الفرز لمداخل المنطقة في مركز شعبة نصاب 150 كيلو مترا شرق محافظة رفحاء، لتحييد انتشار جائحة فيروس وذلك بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق.// انتهى //22:30ت م0210

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