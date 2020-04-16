السعودية اليوم / الفرق الطبية الميدانية تواصل أعمالها في عدد من أحياء المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 أبريل 2020م واس

تواصل الفرق الطبية بالمدينة المنورة، أعمالها الميدانية في عدد من الأحياء، للكشف وسحب العينات منعاً لانتشار فايروس

وتُقابل هذه الجولات الطبية الميدانية المجدولة التي تشمل عدداً من الأحياء بالتجاوب والرضى ما يعكس حجم الوعي المجتمعي في تعامله مع هذه الجائحة، إلى جانب التعامل الإنساني لهذه الفرق مع الأطفال عند سحب العينات، والتخفيف من رهبتهم وخوفهم.

// انتهى //

21:56ت م

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المدينة المنورة 23 شعبان 1441هـ الموافق 16 أبريل 2020م واستواصل الفرق الطبية بالمدينة المنورة، أعمالها الميدانية في عدد من الأحياء، للكشف وسحب العينات منعاً لانتشار فايروس كورونا وتُقابل هذه الجولات الطبية الميدانية المجدولة التي تشمل عدداً من الأحياء بالتجاوب والرضى ما يعكس حجم الوعي المجتمعي في تعامله مع هذه الجائحة، إلى جانب التعامل الإنساني لهذه الفرق مع الأطفال عند سحب العينات، والتخفيف من رهبتهم وخوفهم.// انتهى //21:56ت م0205

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