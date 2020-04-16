السعودية اليوم / نقطة الفرز الصحي تواصل أعمالها على مدخل محافظة العويقيلة



عرعر23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واس

تواصل نقطة الفرز الصحي التابعة للقطاع الصحي بمحافظة العويقيلة وبمشاركة رجال الأمن والبلدية والمتطوعين أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمحافظة عبر الطريق الدولي , وفق ‏توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية

ويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس

// انتهى //

21:55ت م

0204



عرعر23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 أبريل 2020 م واستواصل نقطة الفرز الصحي التابعة للقطاع الصحي بمحافظة العويقيلة وبمشاركة رجال الأمن والبلدية والمتطوعين أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمحافظة عبر الطريق الدولي , وفق ‏توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشماليةويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) , عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، الذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كروونا .// انتهى //21:55ت م0204

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