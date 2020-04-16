السعودية اليوم / فرنسا تسجيل 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 مواس

سجّلت فرنسا 753 وفاة جديدة بفيروس

ولفت مدير عام الصحة جيروم سالومون إلى انخفاضٍ في عدد المصابين بالمستشفيات بواقع 474 مصابا، مضيفاً أن عدد المصابين في العناية المركزة بات أقل بـ209 مرضى، منوهاً بأن تفشي الفيروس شهد استقراراً على مستوى مرتفع.

// انتهى //

21:54ت م

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باريس 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 مواسسجّلت فرنسا 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17920 حالة منذ تفشي الوباء في فرنسا.ولفت مدير عام الصحة جيروم سالومون إلى انخفاضٍ في عدد المصابين بالمستشفيات بواقع 474 مصابا، مضيفاً أن عدد المصابين في العناية المركزة بات أقل بـ209 مرضى، منوهاً بأن تفشي الفيروس شهد استقراراً على مستوى مرتفع.// انتهى //21:54ت م0203

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