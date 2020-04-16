السعودية اليوم / الأردن يعلن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انحسار الوباء والخطر، مؤكدًا أن سرعة زوال الوباء وانحساره تعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة

// انتهى //

21:54ت م

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عمّان 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 402 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن انخفاض عدد الحالات المصابة بالفيروس لا يعني انحسار الوباء والخطر، مؤكدًا أن سرعة زوال الوباء وانحساره تعتمد على وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الحكومة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد // انتهى //21:54ت م0202

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