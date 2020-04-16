السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في بوركينا فاسو



واغادوغو 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بوركينا فاسو أليماتا ديارا ناما، اليوم عن قلق منظمتها إزاء عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس

يذكر أن السلطات الصحية في بوركينافاسو، أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بهذا الفيروس إلى 542 إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 32 ،مشيرة إلى تماثل 226 مصابًا للشفاء.

// انتهى //

21:54ت م

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واغادوغو 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واسأعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بوركينا فاسو أليماتا ديارا ناما، اليوم عن قلق منظمتها إزاء عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا المستجد في البلاد.يذكر أن السلطات الصحية في بوركينافاسو، أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بهذا الفيروس إلى 542 إصابة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 32 ،مشيرة إلى تماثل 226 مصابًا للشفاء.// انتهى //21:54ت م0201

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