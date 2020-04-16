السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 13 حالة



القاهرة 23 شعبان 1441 هـ الموافق 16 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، مؤكدة وفاة 13 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للحالات المصابة بالفيروس حتى الآن هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 43 من المصابين بكورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى الآن.

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