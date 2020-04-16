شكرا لقرائتكم فيديو.. قوات الطوارئ الخاصة تشارك في تطبيق قرار منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-16 فيديو.. قوات الطوارئ الخاصة تشارك في تطبيق قرار منع التجول أمن الدولة يهيب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية متابعات الخليج 365 - الرياض أهابت رئاسة أمن الدولة بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الاحترازية، مُثمنةً لهم تعاونهم؛ من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم. ورصدت رئاسة أمن الدولة، جهود رجال الأمن في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”. Advertisements وأعلنت الرئاسة مشاركتها بقوات الطوارئ الخاصة للمساعدة في تطبيق أمر منع التجول للوقاية من فيروس كورونا. وشددت الرئاسة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لعبور هذه الأزمة بسلام وللحد من تفشي فيروس كورونا. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قوات الطوارئ الخاصة تشارك في تطبيق قرار منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.