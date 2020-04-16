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آل الشيخ: شكرًا لخادم الحرمين وولي العهد لدعمهما غير المحدود للتعليم

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2020-04-16

آل الشيخ: شكرًا لخادم الحرمين وولي العهد لدعمهما غير المحدود للتعليم

متابعات الخليج 365 - الرياض

توجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما غير المحدود للتعليم والعملية التعليمية.

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وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أثمّن عاليًا بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- دعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعتهما الدائمة لأوضاع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي وبرامج الابتعاث خلال فترة تعليق الدراسة حضوريًا”.

يذكر أن وزير التعليم قرر اليوم الخميس، نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها، في ظل أزمة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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