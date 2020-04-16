- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم آل الشيخ: شكرًا لخادم الحرمين وولي العهد لدعمهما غير المحدود للتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ: شكرًا لخادم الحرمين وولي العهد لدعمهما غير المحدود للتعليم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على دعمهما غير المحدود للتعليم والعملية التعليمية.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أثمّن عاليًا بعظيم الشكر والامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- دعمهما غير المحدود للتعليم، وعمليات التعلم عن بُعد، ومتابعتهما الدائمة لأوضاع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في التعليم العام والجامعي وبرامج الابتعاث خلال فترة تعليق الدراسة حضوريًا”.
يذكر أن وزير التعليم قرر اليوم الخميس، نقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها، في ظل أزمة كورونا الاستثنائية التي تمر بها البلاد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: شكرًا لخادم الحرمين وولي العهد لدعمهما غير المحدود للتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.