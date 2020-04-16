٨ نصائح لمرضى الدوالي في العزل المنزلي

2020-04-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية الدكتورة فدوى علي، مرضى الدوالي بضرورة الانتباه لـ٨ نقاط هامة خلال وجودهم في العزل المنزلي، وهي:

⁃ تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة دون أخذ قسط من الراحة، وعند الجلوس تجنب وضع القدم فوق الأخرى.

⁃ ممارسة بعض الأنشطة الرياضية لتحريك القدمين وتحسين الدورة الدموية.

⁃ إذا كان الفرد ممن يعانون من زيادة الوزن فضرورة إنقاص الوزن وذلك لتحسين تدفق الدم وتخفيف الضغط على الأوردة.

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⁃ تجنب ارتداء الملابس الضيقة خاصة حول الخصر والفخذ والساقين، حيث تجعل الملابس الضيقة الدوالي أسوأ.

⁃ تجنب ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة.

⁃ ارتداء الجوارب الضاغطة، إذ تضغط هذه الجوارب بشكل متساوٍ على الساق وتحسن تدفق الدم وتقلل تورم الساقين.

وبينت فدوى علي أن دوالي الساقين هي توسع أو انتفاخ أو تضخم الأوردة الدموية، وتحدث عادة على الساقين والقدمين، وقد تحدث في أماكن أخرى من الجسم، وقد تكون الدوالي بلون أزرق، أو أرجواني داكن، وقد تكون متكتلة، أو منتفخة، أو ذات مظهر، إذ يحدث انتفاخ وتضخم الأوردة عندما لا تؤدي الصمامات الصغيرة داخل الأوردة وظيفتها على نحو صحيح، وسبب ذلك غير واضح.

وأكدت أنه في حالة فشل استخدام الجوارب الضاغطة، وممارسة التمارين فإنه يتم اللجوء إلى خيارات أخرى من العلاج وهي الاجتثاث الوريدي لإغلاق الدوالي حيث يتم استخدام أشعة الليزر، أو طاقة التردد اللاسلكي، وهناك حقن الوريد إذ تستخدم رغوة كيميائية لحقن الأوردة المصابة وإغلاقها، وأخيرًا الجراحة حيث تتم إزالة الأوردة المصابة أو ربطها جراحيًا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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