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خرائط جغرافية للكشف عن مساكن العمال بجدة

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خرائط جغرافية للكشف عن مساكن العمال بجدة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

وظفت أمانة محافظة جدة مركز نظم المعلومات الجغرافية لسهولة التأكد من تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات للحد من انتشار «كوفيد- 19»، في سكن العمال بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن إجراءات الأمانة واستعداداتها لمواجهة هذه الجائحة.

وعمل المركز على تطوير نموذج الكتروني للإفصاح عن مواقع سكن العمال للمنشآت التجارية، للإسهام في تسهيل مهمة الأمانة والجهات المعنية في الكشف السريع عن مواقع سكن العمالة عبر الخرائط الجغرافية، ومن ثم زيارتها والتأكد من تطبيقها للائحة اشتراطات السكن المحدثة بجانب فحصها وتعقيمها بما يضمن الوقاية المبكرة من أي انتشار للفيروس.

يذكر أن الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة شرعت في تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على مواقع سكن العمالة في أنحاء المحافظة، لشرح الإجراءات الوقائية بلغات عدة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات المحددة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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