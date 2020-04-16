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«سناب الداخلية» منصة لرفع كفاءة التواصل وإبراز جهود رجال الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد، يواصل «سناب الداخلية» تقديم كل ما يهم المتابع من أخبار موثوقة وتصاميم لمتابعة حالة تفشي الفيروس في المملكة، إضافة إلى ذلك يرافق رجال الأمن في الطرق الرئيسة والأحياء السكنية والطرق الفرعية والزراعية في جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة، لينقل للمتابع جزءا يسيرا من الجهود الكبيرة التي يؤديها رجال الأمن في سبيل تطبيق أمر منع التجول، إلى جانب ذلك ينشر السناب الرسمي لوزارة الداخلية فقرات يومية ثابتة من بينها فقرة شهيد، وصورة من الميدان، وفقرة نظام.

وقدمت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات «سناب الداخلية» أنموذجا رائعا في التواصل مع الجمهور بشكل احترافي؛ وذلك من خلال تقديم مواد مرئية متنوعة نالت استحسان المتابعين، الذين لا يكاد يمر يوم دون تناقل خبر أو تغطية أو صورة ينشرها الحساب.

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«سناب الداخلية» الذي رأى النور قبل 13 شهرا، يواصل منفردا تغطية جهود رجال الأمن في جميع مناطق المملكة، وينقل للمتابع الصورة كما هي في ميدان البطولة، ويشرح للمواطن والمقيم كيفية الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الالكترونية مستخدما الفنون البصرية بأفضل الطرق.

كما خصص الحساب فقرات أسبوعية تعنى بتوعية المجتمع وإبراز جهود رجال الأمن مثل قصة سجين التي تأخذ المشاهد خلالها إلى ما وراء القضبان، حيث يحاور سناب الداخلية أحد النزلاء ليحكي قصته عن فعل ندم عنه، ونصيحة صادقة يرغب في إيصالها للمجتمع، ومن الفقرات الأسبوعية أيضا فقرة يوم مع رجل أمن وفيها قصة يومية لرجل الأمن تنطلق منذ خروجه من منزله في ساعات الصباح الأولى وتستمر أثناء أدائه واجبه الوطني حتى يعود مرة أخرى لبيته الصغير بعد أن أسهم في الحفاظ على أمن وسلامة بيته الكبير وطن المجد والعطاء.

أخبار موثوقة وتصاميم لمتابعة حالة تفشي الفيروس في المملكة