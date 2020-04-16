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4316 منشأة خالفت استثناء منع التجول بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

حررت الفرق الرقابية بأمانة جدة 1564 مخالفة مزاولة نشاط لمنشآت غير مستثناة عملت خلال فترة منع التجول، إضافة إلى إحالة 4316 منشأة خالفت في نشاطها الجهات المعنية، فيما حررت 49 مخالفة تكديس بضائع في الأسواق المركزية، و4385 مخالفة صحية على العاملين.

وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة محمد البقمي لـ»مكة» تحرير المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة، مبينا أن تلك الممارسات تعد مخالفة لتوجيهات وزارة الداخلية، وجرت إحالة مرتكبيها للجهات الحكومية المختصة. وقال إن المخالفات تتوزع في نطاق البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن العقوبات تتضمن إضافة إلى الإغلاق غرامة مخالفة الاشتراطات الصحية.

وحول آلية العمل من بعد أوضح أنه جرى إصدار 9585 شهادة صحية بعد استيفاء شروط الكشف، فيما نفذ مراقبو الأمانة نحو 74650 جولة رقابية خاصة، و1478 جولة مع جهات رقابية أخرى، ومصادرة نحو 51863 كجم من المواد الغذائية المخالفة.