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تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواجهة آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وحرصا على استدامة حصول المواطنين والمواطنات على الخدمات دون تعطل، فقد تقرر التالي:

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1- تمديد مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية.

2- يكون التمديد لمدة شهرين في الأنظمة الآلية دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

3- على الجهات ذات العلاقة قبول الهوية الوطنية المنتهية صلاحيتها وفق الآلية المعتمدة.