لجنة شورية تستعرض تقارير هيئات حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى أمس، اجتماعا عن بعد برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي ضمن اخصاص اللجنة، ومنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك تمهيدا لرفعها على جدول أعمال المجلس.
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