العثور على فيل سومطري نافق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثر السكان المحليون في إقليم رياو بإندونيسيا على فيل سومطري نادر، نافقا وخرطومه قد تمت إزالته.
وقال رئيس وكالة حماية الطبيعة، سوهاريونو، إن السكان عثروا على جثة الفيل وعليها آثار دماء في منطقة كيلايانج. وأضاف المسؤول «أصيب الفيل بجرح كبير، بالإضافة إلى انتزاع خرطومه، ولكن أنيابه كانت سليمة».
وبحسب الصندوق العالمي للحياة البرية فإن هناك أقل من 3000 من الأفيال السومطرية المتبقية في الغابات، مما يجعلها مهددة بشدة بالانقراض.
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