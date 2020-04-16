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دردشة عبر فيس بوك لمواجهة أكاذيب كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جنيف أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها دشنت خدمة دردشة تفاعلية عبر تطبيق فيس بوك ماسنجر لمواجهة المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا. وقالت المنظمة في بيان لها إن هذه الخدمة سوف تقدم معلومات فورية ودقيقة بشأن الفيروس. يذكر أن أكثر من 12 مليون مواطن يتلقون بالفعل حاليا معلومات حول فيروس كورونا وآخر المستجدات من منظمة الصحة العالمية عبر تطبيق واتس اب للدردشة على الهواتف المحمولة. وبجعل هذه الخدمة متوفرة على تطبيق فيس بوك ماسنجر وقنوات الاتصال ذات الصلة تتوقع المنظمة أن يستفيد نحو 4.2 مليارات آخرين من المعلومات.



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