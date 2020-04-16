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مقاطع يوتيوب بـ7 لغات لتوعية جاليات المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

يبث المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة رسائل توعوية عبر المقاطع المرئية بـ 7 لغات، تتضمن توجيهات للناطقين باللغات غير العربية حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا والوقاية منها، وأهمية الالتزام بالبقاء في المنزل للمحافظة على صحة الفرد وسلامة المجتمع.

ويقدم المكتب الرسائل عبر قناته على منصة التواصل الاجتماعي المرئية «يوتيوب» باللغات الإنجليزية والإندونيسية والفرنسية والأوردية والبلوشية والبنغالية والبوشتية «الأفغانية»، إلى جانب المحاضرات والدروس العلمية والكلمات الوعظية اليومية لأصحاب وأئمة المساجد وأعضاء هيئة التدريس عبر البث المباشر عن بعد.