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ضمك ينفذ قرار خفض الرواتب 50%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سبق مجلس إدارة نادي ضمك فرق دوري المحترفين الـ15 الأخرى، وطبق قرار تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50%، وهو القرار الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير لرابطة دوري المحترفين مع الأندية للتقليل من الأعباء التي خلفها تفشي فيروس كورونا وتسببه في توقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية.

وقال نادي ضمك عبر حسابه الرسمي بتويتر إن إدارة النادي برئاسة صالح أبونخاع «سلمت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والطبي راتب شهر مارس بعد خصم 50% منه، وذلك بعد الاتفاق على تخفيض الرواتب خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية الحالية بسبب جائحة كورونا». وثمن مجلس إدارة النادي تجاوب الجميع من مدربين ولاعبين، مشيدا بوعيهم وإدراكهم المسؤولية، وذلك في ظل الظروف الحالية وقلة الإيرادات المالية بسبب ما أحدثه فيروس كورونا.