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الكشف عن فضيحة جديدة برفع الأثقال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

قدم رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، المجري تاماس إيان، استقالته بعد 20 عاما قضاها في المنصب.

وعمل إيان لمدة 44 عاما في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لكنه استقال من منصبه بشكل فوري بعد إيقافه عن ممارسة مهام عمله منذ يناير الماضي لاتهامات تتعلق بالفساد.

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وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية مطلع العام الحالي أن الادعاءات التي جاءت في فيلم وثائقي ألماني بشأن المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى «خطيرة ومقلقة».

ويزعم الفيلم الوثائقي وجود فساد من قبل الوكالة المجرية لمكافحة المنشطات، وغياب ضوابط التدريب للأبطال الرياضيين في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بجانب اختفاء ملايين اليورو من الأرباح في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

واتهم الفيلم الوثائقي إيان بفتح الباب أمام عملية التلاعب في المنشطات.

ووفقا للتقرير فإن نحو نصف الفائزين بـ450 ميدالية في الأولمبياد وبطولات العالم منذ عام 2008 إلى عام 2017 لم يخضعوا لأي اختبار للمنشطات خلال التدريبات في العام الذي أحرزوا فيه هذه الميداليات.