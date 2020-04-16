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خفض تكاليف ألعاب الأولمبياد

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خفض تكاليف ألعاب الأولمبياد
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية أمس مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على خفض تكاليف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث ستضاف التكاليف المترتبة على تأجيل الدورة لمدة عام واحد إلى التكلفة الإجمالية للأولمبياد، مع تشكيل لجنة مشتركة مسؤوليتها خروج الدورة الصيفية إلى النور.

ورفض رئيس اللجنة التنسيقية للجنة الأولمبية الدولية جون كواتس، ومنظمو أولمبياد طوكيو الكشف عن التكلفة الإضافية المترتبة على تأجيل الأولمبياد.

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وقال كواتس إن اللجنة الأولمبية الدولية ستقيم تكاليف التأجيل في الوقت الذي أكد فيه رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، يوشيرو موري، أن اليابان ستغطي هذه التكلفة على قدر استطاعتها.

وفي 24 مارس الماضي اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان على تأجيل الأولمبياد لصيف العام المقبل، في ضوء تفاقم أزمة المستجد، لتقام في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس 2021، على أن تقام الدورة البارالمبية في الفترة من 24 أغسطس وحتى الخامس من سبتمبر.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن خارطة طريق جديدة للأولمبياد سيكشف عنها الشهر المقبل.

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة عددا من المعايير تتعلق بالآثار المحتملة لفيروس كورونا، ستدرج في خطة استضافة الأولمبياد في 2021.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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