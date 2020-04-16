الإمارات تجلي رعايا 7 دول من سقطرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي
أجلت الإمارات 11 مواطنا من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة، ونقلتهم إلى الإمارات.
وقال خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، «إن هؤلاء الرعايا كانوا في رحلة سياحية منذ 11 مارس الماضي إلى جزيرة سقطرى، وتم إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب وباء كورونا».
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