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392 إصابة جديدة بكورونا في قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الدوحة أعلنت وزارة الصحة القطرية أمس تسجيل 392 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4103 حالات. وقالت الوزارة في بيان، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند سبع حالات، وأشارت إلى تسجيل تسع حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 415 حالة.



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