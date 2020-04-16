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11 ألف عامل لتعقيم وتطهير أحياء وميادين مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

تكثف أمانة العاصمة المقدسة من خلال فرقها الميدانية المنتشرة المدعومة بالقوى العاملة البالغة 275 عاملا، جهودها في الرقابة والإصحاح البيئي، إلى جانب 11,000 عامل في أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية والميادين، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أنها تتطلع إلى تحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي في جميع أرجاء العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لتطهير وتعقيم الشوارع والأحياء والميادين، مزودة بعدد من الآليات الحديثة للنظافة والتعقيم، بلغ عددها 912 معدة و95 جهازا محمولا على سيارات الغسيل، إضافة إلى 145 جهازا محمولا على الكتف، حيث كثفت الفرق الميدانية أعمالها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتحقيق السلامة الصحية.