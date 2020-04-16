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11 ألف عامل لتعقيم وتطهير أحياء وميادين مكة

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11 ألف عامل لتعقيم وتطهير أحياء وميادين مكة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

تكثف أمانة العاصمة المقدسة من خلال فرقها الميدانية المنتشرة المدعومة بالقوى العاملة البالغة 275 عاملا، جهودها في الرقابة والإصحاح البيئي، إلى جانب 11,000 عامل في أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية والميادين، وذلك في إطار خططها الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أنها تتطلع إلى تحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي في جميع أرجاء العاصمة المقدسة، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لتطهير وتعقيم الشوارع والأحياء والميادين، مزودة بعدد من الآليات الحديثة للنظافة والتعقيم، بلغ عددها 912 معدة و95 جهازا محمولا على سيارات الغسيل، إضافة إلى 145 جهازا محمولا على الكتف، حيث كثفت الفرق الميدانية أعمالها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتحقيق السلامة الصحية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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