518 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 59 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
سجلت وزارة الصحة أمس 518 إصابة جديدة بكورونا، وتعافي 59 حالة، ووفاة 4 حالات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 6380، والمتعافين إلى 990، والمتوفين إلى 83.
واوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي أن مساكن العمال تعد ضمن «الأماكن الخطرة» بالنسبة لاحتمالات انتشار الوباء، مبينا أنه تم توجيه رسائل توعوية لمساكن العاملين بأكثر من لغة. وقال العبدالعالي في رده لسؤال لـ»مكة» عن مواعيد تطعيمات الأطفال «نؤكد على أهمية الالتزام بمواعيد التطعيمات بالنسبة للأطفال وخاصة في هذه الظروف».
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الواردات الغذائية لا تزال تصل المملكة بوفرة من الشركاء التجاريين، مبينا أن الوزارة سيرت نحو 73 ألف جولة رقابية للتأكد من توفر السلع والالتزام بالأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة اتبعت نظاما الكترونيا للتأكد من الالتزام بالأسعار الطبيعية للسلع، داعيا إلى عدم الاستماع للإشاعات والعودة لمصادر المعلومات الرسمية.
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