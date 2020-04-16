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905 رسائل خاصة تستقبلها هيئة الإحصاء في تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة مع أزمة كورونا وانتقال عدد من الجهات للعمل من المنزل، تتواصل الهيئة العامة للإحصاء، باعتبارها المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات في المملكة، مع عملائها عبر 7 قنوات من بينها حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ([email protected])، والذي يشرف عليه فريق متخصص لتلبية البيانات الإحصائية للعملاء والرد على استفساراتهم، حيث جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية استقبال (905) رسائل خاصة على حساب الهيئة الرسمي. الهيئة العامة للإحصاء Advertisements الرسائل الخاصة لحسابها في تويتر: مارس 386

فبراير 400

يناير 119 الموقع الالكتروني للهيئة 139 طلبا من العملاء تلقاها الموقع البريد الالكتروني للهيئة 39 طلبا تلقاها من الأفراد

77 طلبا من القطاع الخاص

40 طلبا من الجهات الحكومية

65 طلبا من الباحثين والأكاديميين



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