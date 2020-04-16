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905 رسائل خاصة تستقبلها هيئة الإحصاء في تويتر

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905 رسائل خاصة تستقبلها هيئة الإحصاء في تويتر
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

مع أزمة وانتقال عدد من الجهات للعمل من المنزل، تتواصل الهيئة العامة للإحصاء، باعتبارها المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات في المملكة، مع عملائها عبر 7 قنوات من بينها حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ([email protected])، والذي يشرف عليه فريق متخصص لتلبية البيانات الإحصائية للعملاء والرد على استفساراتهم، حيث جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية استقبال (905) رسائل خاصة على حساب الهيئة الرسمي.

الهيئة العامة للإحصاء

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الرسائل الخاصة لحسابها في تويتر:

  • مارس 386
  • فبراير 400
  • يناير 119

الموقع الالكتروني للهيئة

  • 139 طلبا من العملاء تلقاها الموقع

البريد الالكتروني للهيئة

  • 39 طلبا تلقاها من الأفراد
  • 77 طلبا من القطاع الخاص
  • 40 طلبا من الجهات الحكومية
  • 65 طلبا من الباحثين والأكاديميين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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