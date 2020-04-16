ولي العهد يؤكد حرص السعودية على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس الأول من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس.

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وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معربا عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدرا جهود ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

بدوره أكد ولي العهد حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، مبينا أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.