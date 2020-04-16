شكرا لقرائتكم خبر

ضبط 100 طن من البصل المخزن وإعادتها إلى الأسواق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 100 طن من البصل المخزن، وكميات كبيرة من الطماطم، وتم إعادة ضخ الصالح منها في الأسواق لبيعها بأسعار معتدلة.

وأوضحت الوزارة لـ»مكة» أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل، نفذت نحو 65 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية

المستهلك

وأشارت إلى أنه تم ضبط أكثر من 11 طن دقيق تعرضت لسوء تخزين في مستودع غير مرخص، وتم إغلاق المستودع، واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم ، إضافة لضبط أكثر من 18.5 مليون معقم وكمام .

Advertisements

وأضافت أن جولات «التجارة» استهدفت تكثيف الرقابة على أسواق الجملة، ومخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، تم خلالها ضبط أكثر من 6500 مخالفة، 51% منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بعمليات التحري والمراقبة لرصد أي نشاطات غير مشروعة بتخزين السلع بغرض بيعها بأسعار عالية لاحقا، كما تباشر بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة مخالفات التحكم بأسعار السلع والمنتجات وكافة أشكال الممارسات الاحتكارية، والقيام بدورهما وفق اختصاصاتهما لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم وضمان حماية المنافسة التجارية العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها.

وتستقبل وزارة التجارة البلاغات والشكاوى عن المخالفات التجارية على مدار 24 ساعة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط :

‪https://mci.gov.sa/C-app‬

أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

65 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية

أكثر من 6500 مخالفة

51 % منها مخالفات مغالاة في الأسعار