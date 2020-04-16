- 1/3
- 2/3
- 3/3
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، اليوم، إلى 2268 إصابة مؤكدة؛ بينها 348 وفاة، وذلك بعد تسجيل 108 إصابات مؤكدة جديدة، و12 وفاة.
وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة تفشّي وباء كوفيد -19، جمال فورار، في المؤتمر الصحفي اليومي؛ أن حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة، بعد تماثل 75 مصابًا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.فيروس كورونا الجديد
في يوم واحد.. الجزائر: 108 إصابات جديدة و12 وفاة إضافية بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-16
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، اليوم، إلى 2268 إصابة مؤكدة؛ بينها 348 وفاة، وذلك بعد تسجيل 108 إصابات مؤكدة جديدة، و12 وفاة.
وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة تفشّي وباء كوفيد -19، جمال فورار، في المؤتمر الصحفي اليومي؛ أن حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة، بعد تماثل 75 مصابًا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:58 PM
حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر، اليوم، إلى 2268 إصابة مؤكدة؛ بينها 348 وفاة، وذلك بعد تسجيل 108 إصابات مؤكدة جديدة، و12 وفاة.
وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة تفشّي وباء كوفيد -19، جمال فورار، في المؤتمر الصحفي اليومي؛ أن حالات التعافي وصلت إلى 783 حالة، بعد تماثل 75 مصابًا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.
، في يوم واحد.. الجزائر: 108 إصابات جديدة و12 وفاة إضافية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. الجزائر: 108 إصابات جديدة و12 وفاة إضافية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.