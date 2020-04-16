، إيطاليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 22170 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت 578 وفاة جديدة

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 22170 حالة.



وسجلت إيطاليا، يوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19، انخفاضًا من 600 وحالتين يوم أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645.فيروس كورونا الجديد