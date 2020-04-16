شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة استخدام جهاز تجفيف اليدين في القضاء على كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إمكانية جهاز تجفيف اليدين في القضاء على فيروس كورونا الجديد. أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إمكانية جهاز تجفيف اليدين في القضاء على فيروس كورونا الجديد. وقالت الوزارة : لا ليست فعالة في قتل فيروس كورونا الجديد وللوقاية منه يجب غسل اليدين بالماء ولاصابون لمدة 40 ثانية مع الحرص على تجفيفهما أو استخدام المعقم الكحولي لمدة 20 ثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة استخدام جهاز تجفيف اليدين في القضاء على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.