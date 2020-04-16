شاهد.. الفئات المستفادة من تأجيل الإقرار والسداد للزكاة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، الفئات التي سوف تستفيد من تأجيل الإقرار والسداد للزكاة. كشف حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل، الفئات التي سوف تستفيد من تأجيل الإقرار والسداد للزكاة. وقال المتحدث الرسمي خلال برنامج " ياهلا " : جميع الأشخاص المسجلين لأغراض الزكاة أو لأغراض ضريبة الدخل ومكلفين ضريبة القيمة المضافة، أو مسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وأضاف :مبادرات تأجيل الإقرار والسداد للزكاه تهدف لبقاء السيولة لدى القطاع الخاص للتخفيف من تأثير أزمة كورونا. وتابع : التأجيل الخاص بالإقرار والسداد للزكاة حتى 30 يونيو بدون أي غرامات.

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