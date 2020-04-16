شكرا لمتابعة خبر عن أمريكا تشيد بأداء المملكة في حماية مواطنيها من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):أشادت تقارير أمريكية عن جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية بالحازمة في مكافحة الفيروس القاتل وحماية المواطنين.
وذكر التقرير الأمريكي، أنه في الوقت الذي لم تتخذ فيه بعض الدول إجراءات قوية، ودول أخرى ما زالت غير قادرة على اتخاذ نموذج أقوى لمكافحة الفيروس، تمكنت المملكة من اتخاذ إجراءات صارمة وأدارت أزمة كورونا التي يعيشها العالم بطريقة ناجحة لتوفير أكبر قدر من الحماية في البلاد.
وأضاف إن المملكة تفرض منع تجول في مدن المملكة وتعليق الرحلات بشكل كامل وتعقيم الشوارع والمتاجر، خاصة التموينية، وتراقب الأسواق وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، للحد من التعامل المباشر بين الأفراد وتقليل فرصة انتقال الفيروس.
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