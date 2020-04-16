شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تتوقع استمرار تعطل الطيران حتى نهاية العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية أن شركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة لا تتوقع عودة حركة الطيران لطبيعتها حتى نهاية العام الجاري وأنها طلبت من بعض الطواقم تعليق عقودهم حتى ذلك التاريخ.

وقالت الشركة في رسالتي بريد منفصلتين لطواقمها ”لن تعود عمليات الطيران إلى طبيعتها حتى ديسمبر 2020 وفقا للتوقعات“.

وطالبت بعض الموظفين بتعليق عقودهم من أبريل نيسان وحتى نهاية العام.