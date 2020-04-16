شكرا لمتابعة خبر عن طلاب الجامعات يصفون أنفسهم بـ "عيال البطة السوداء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهد قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، ردود فعل واسعة بين طلاب التعليم العام والتعليم الجامعي.

ودشن الطلاب وسم "شكرًا وزير التعليم"؛ للتعبير عن امتنانهم بصدور هذا القرار، موجهين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله" على اهتمامها بالتعليم والطلاب والطالبات.

وبينما يُعبر طلاب وطالبات التعليم العام عن سعادتهم، أعرب طلال وطالبات الجامعات عن تذمرهم لعدم صدور قرار بشأنهم، واصفين أنفسهم بأنهم "عيال البطة السوداء".