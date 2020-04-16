شكرا لمتابعة خبر عن ضبط سائق مركبة هدد مواطن لاحظ شرائه لكميات ضخمة من منتج واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة ضبط سائق المركبة الذى ظهر في مقطع فيديو وهو يشتري كميات ضحمة من نفس المنتج من إحدى الأسواق التجارية.

وكان مواطن قد لاحظ قيام سائق المركبة بشراء إحدى السلع بكميات كبيرة، وعندما لاحظ سائق المركبة أن المواطن صور سيارته هدده وتوعد له.

وأكدت الوزارة، في تغريدة لها اليوم، أن تم الوصول إلى بيانات سائق المركبة التي ظهرت في المقطع وجار التحقق من كميات السلع التي لديه وسبب شرائها واستكمال الإجراءات النظامية.