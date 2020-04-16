شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بروفيسور سعودي يُجري جراحة خطيرة لفتاة تخلى عنها طبيبها الفرنسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أجرى البروفيسور هاني طلال الجهني، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، جراح المخ والأعصاب بمستشفى كولمار بفرنسا، عملية جراحية لشاب خليجية عبارة عن إزالة ورم دماغي لها، وذلك بعدما رفض طبيبها الفرنسي إجراءها؛ إثر تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وروى البروفيسور الجهني، تفاصيل الحالة، إذ قال: " شابة خليجية لديها صرع بسبب ورم دماغي ضخم في قاع الجمجمة الأمامي ملتصق بشرايين الدماغ الرئيسية " .

وأضاف: " أحضرتها سفارة دولتها إلى باريس إلى أشهر بروفيسور في أورام قاع الجمجمة في أكبر مركز لجراحة الدماغ ليجري لها العملية، بعد أن انتهت من كل التحاليل وقبل العملية بقليل، حدثت المفاجئة وخبرهم البروفيسور أنه يستحيل إجراء هذه العملية في فرنسا لاعنده ولاعند غيره بسبب جائحة كورونا، وطلب منهم الرجوع لبلدهم والعودة بعد عدة أشهر " .

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وتابع: " تواصلت أسرتها ثم سفارتها مع جراح مخ وأعصاب أجنبي في فرنسا في أكثر منطقة منكوبة ومعزولة بسبب كورونا، ماذا كانت النتيجة " .

ونشر مقطع فيديو يوضح نتيجة هذه المحاولات، إذ تم إجراء العملية التي استغرقت 7 ساعات.