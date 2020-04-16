شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الخثلان يوضح ما يجب على المغتاب فعله بعد التوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ما يجب على المغتاب فعله بعد التوبة.
وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تساءل :"هل يجب على المغتاب إذا تاب أن يخبر من اغتابه؟".
وأجاب الشيخ بأنه يجب على المغتاب التائب أن يدعو لمن اغتابه، ويذكره بمحاسن ما يعرفه عنه في المواضع التى اغتابه فيها.
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