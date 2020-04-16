شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة تزوير تصاريح التنقل خلال منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر النيابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

كما حذرت من العبث ببياناتها تكسباً للواقع بطرق غير مشروعة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة، مؤكدة انه عقوبة ذلك السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال ونشر العقوبة المقضي بها ومصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة.

وكانت "صدى" قد كشفت ضبط شرطة منطقة الرياض لعدد من الأشخاص الذين يزورون تصاريح تنقل أثناء فترة منع التجول، فقد أصدرت شرطة الرياض بيانًا يكشف ملابسات الواقعة.

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