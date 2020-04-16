تفاصيل القناع ثلاثي الأبعاد للوقاية من كورونا لجامعة الملك عبدالعزيز (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، تفاصيل فكرة القناع ثلاثي الأبعاد للوقاية من فيروس كورونا، الذي أنتجته.
وقالت الجامعة لقناة " العربية " : إنه هذه الفكرة تم تطويرها من أجل العاملين في القطاع الطبي حيث يتم استخدام القناع مع الكمامة، وذلك لمنع انتقال العدوى من المرضى.
وأضافت : ويستخدم عالميًا ويمنع تصديره للخارج وتم تصنيعه ويتم انتاج 400 قناع يوميًا وسيتم تطوير اشياء أخرى.
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