شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل القناع ثلاثي الأبعاد للوقاية من كورونا لجامعة الملك عبدالعزيز (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، تفاصيل فكرة القناع ثلاثي الأبعاد للوقاية من فيروس كورونا، الذي أنتجته.

وقالت الجامعة لقناة " العربية " : إنه هذه الفكرة تم تطويرها من أجل العاملين في القطاع الطبي حيث يتم استخدام القناع مع الكمامة، وذلك لمنع انتقال العدوى من المرضى.

وأضافت : ويستخدم عالميًا ويمنع تصديره للخارج وتم تصنيعه ويتم انتاج 400 قناع يوميًا وسيتم تطوير اشياء أخرى.