شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مأرب، سلطان العرادة يتفقد المتضررين من السيول.. ويوجه باعتماد 150 مليون ريال يمني لمساعدتهم وتأمين احتياجاتهم و200ألف لكل جريح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الأضرار التي خلفتها العواصف والسيول بعدد من مخيمات النازحين وبعض الأحياء السكنية مساء أمس الأربعاء مطلعا على حجم الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات والتي تسببت في وفاة خمسة أشخاص وجرح آخرين، وخسائر فادحة في الممتلكات ومخيمات الإيواء.

ووجه محافظ المحافظة خلال زياراته السلطة المحلية بتقديم الدعم والمساعدة للضحايا والمصابين والمتضررين واعتماد مبلغ (150) مليون ريال كمساعدة عاجلة للتخفيف من تلك الآثار بحيث تقدم خمسة ملايين ريال لأسر الشهداء الخمسة، ومبلغ 200 ألف لكل جريح ودعم الأسر المشردة والأكثر تضررا، وكذا سرعة توفير المساعدات الغذائية والإيوائية وتأمين الخدمات العلاجية والطبية بالشكل المطلوب على مستوى كافة المخيمات، والأخذ بعين الاعتبار إمكانية استمرار تدفق السيول وإلحاق المزيد من الأضرار.

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ودعا المحافظ العرادة خلال زياراته الميدانية العاملين في الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني إلى سرعة الاستجابة الطارئة لإغاثة وإنقاذ الأسر المتضررة وتقديم كل وسائل العون وإعادة تأهيل وترتيب المخيمات ومساعدة كافة المتضررين.

إلى ذلك اطلع المحافظ العرادة ومعه وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وعدد من قيادات السلطة المحلية المدنية والأمنية على الأضرار التي خلفتها السيول بحي الروضة شمال مدينة مأرب والآثار التي تعرضت لها مشاريع البنية التحتية والخدمية فضلا عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.