قصف حوثي عنيف على أحياء سكنية في تعز يوقع قتلى وجرحى مدنيين

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عدن - ياسمين التهامي - قصفت جماعة الحوثي الانقلابية اليوم الخميس أحياء سكنية بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن ) ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين .
وقال مصدر محلي لـ”يمن برس” إن جماعة الحوثيين قصفت الأحياء السكنية شرقي مدينة تعز، بخمس قذائف هاون ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح سبعة آخرين”.
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في السياق قال المتحدث الرسمي باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر إن الجماعة الحوثية في منطقة مكائر غرب المحافظة ، قامت باتخاذ قرارا على أهالي المنطقة أجبرتهم فيه برفد الجبهات من أبنائهم، ومن يعارض يدفع 50 ألف ريال”.
وأضاف “في السياق وفي تصعيد عدائي واستهداف إجرامي خطير يقوم قناص العدو في تبة الحصن، باستهداف منازل المواطنين في قرية العلافي، والقرى المجاورة لها من بلاد الوافي غربي المحافظة.
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