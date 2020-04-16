شكرا لقرائتكم خبر عن لواء عسكري في سقطرى يخلي مسؤوليته من سلامة الطيران (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة اللواء الأول مشاة بحري بمحافظة أرخبيل سقطرى، الخميس، عن عدم مسؤوليتها عن أي انفجار لمخازن اللواء وعدم سلامة الطيران من وإلى سقطرى، وذلك بعد تمرد ثلاث كتائب.

وحذرت قيادة اللواء الأول في بيان لها، القاطنين في منطقة موري والقرى المجاورة لها، من أن “مطار سقطرى والمخازن المركزية لتسليح اللواء خارج السيطرة نتيجة تمرد الكتائب المكلفة بحراسة المخازن وتأمين المطار من الجهة الغربية”.

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والثلاثاء الماضي، أعلنت ثلاث كتائب من اللواء الأول مشاة بحري، تمردها على الحكومة الشرعية وانضمامها المجلس الانتقالي ، بعد يومين من استعادة السلطات معسكر القوات الخاصة بالجزيرة.

وتتهم السلطة المحلية في محافظة سقطرى، دولة الإمارات بشراء الولاءات ودعم مليشيات خارجة عن النظام والقانون لنشر الفوضى في الأرخبيل.