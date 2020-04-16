تفاصيل قرار إلغاء الاختبارات النهائية وفق قرار وزارة التربية والتعليم السعودية

أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، يوم الخميس 16 أبريل 2020، عن إنتهاء العام الدراسي الحالي، وإلغاء الاختبارات ونجاح جميع الطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية.

وقال الوزير آل شيخ عبر (تويتر): قررت وزارة التربية والتعليم السعودية، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم حتى نهاية هذا الشهر.

وأضاف وزير التعليم أن ذلك جاء استمراراً لجهود القيادة السعودية في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ، لافتا إلى أنه يأتي رغم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين.

وجاء في بيان وزارة التربية والتعليم السعودية بشأن رياض الأطفال والصف الأول والثاني ابتدائي، أن العملية التعليمية ستتواصل عن طريق التعليم عن بعد حتى نهاية دوام الخميس الثلاثين من شهر أبريل الجاري بحسب التقويم الدراسي المعتمد.

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وبشان المرحلة المتوسطة، فقد تقرر استمرار العملية التعليمية عبر الخيارات الحالية للتعليم عن بعد حتى نهاية دوام الخميس أيضا، ثم ينقل الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التالي، وإجراء عملية تقويم لمن يرغب مع بدء العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، فقد تضمن قرار وزارة التربية والتعليم استمرار العملية التعليمية ايضا ثم يعتبر أن جميع الطلبة ناجحين في كل المواد والمقررات الدراسية لكن دون أن يتأثر المعدل الأساسي الرسمي لكل طالب.

تفاصيل إلغاء الاختبارات النهائية وفق قرار وزارة التربية والتعليم السعودية