رابط نظام نور ينشر نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السعودية

أفاد موقع وزارة التربية والتعليم السعودية، يوم الخميس 17 أبريل 2020 عن قرب نشر نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور؛ وذلك عقب الإعلان عن قرارها الأول من نوعه عربيا بإلغاء الامتحانات النهائية ونجاح جميع الطلبة.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل شيخ، قرار ترفيع كافة الطلبة إلى الصفوف التالية دون تقديم أي اختبارات، على أن تتواصل العملية التعليمية عن بعد خلال الأيام المقبلة وصولا إلى آخر الشهر الحالي.

وشكر وزير التعليم، دعم القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة خلال أزمة فيروس كورونا ومتابعة ولي العهد محمد بن سلمان لجهود الوزارة في التعليم عن بعد ودعم الجهود الوطنية لتسخير كل إمكانيات الوزارة للعمل ضمن فريق واحد مع مؤسسات الدولة. رابط نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية اضغط هنا

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وذكر آل شيخ أن أبرز ملامح القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم يتمثل في نجاح كل الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية دون استثناء، فيما الطلاب الذين جرى تقويمهم خلال الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أعلى من نتيجتهم في الفصل الأول ستحسب لهم النسبة الأعلى.

وأضاف أن الطلاب الذين جرى تقويمهم في الفصل الدراسي الثاني وحصلوا على نتيجة أدنى من الأول فستحسب أيضا الأعلى، لافتا إلى أنه سيتم منح الطلبة الذين لم يتم تقويمهم للفصل الثاني لأي سبب كان بالحصول على فرصة أخرى للتقييم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه أهم الأشياء مع استمرار التعليم لنهاية التقويم الدراسي في شهر رمضان المبارك واستمرار الأنشطة الثقافية وغيرها عن بعد وسيجري الإعلان عنها لاحقا بشكل مفصل.

وشدد على أن الهدف المرجو من هذا القرار هو ضمان استمرار عملية التعليم عن بعد وفق التقويم الدراسي المعتمد وما زال لدينا طلبة يرغبون في تحسين مستوياتهم عن المستوى الأول، وهناك طلبة في مرحلة التخرج لا تزال عملية التقويم مستمرة ويهمهم معدلهم ويفضلون التحسين.