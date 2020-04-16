الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: أمطار وسحب رعدية في 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، غدًا الجمعة، في 8 مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، سيستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الرياض.

وتابعت «الأرصاد»، يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم و حائل مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر لمترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الجمعة، في مختلف المناطق: