النيابة العامة تكشف 4 عقوبات مغلظة في انتظار مزوري تصاريح التنقل

حذَّرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من استغلال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت: تُحذر النيابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل، خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو العبث ببياناتها تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة.

وأكدت النيابة العامة، أن هذا الجرم يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة، موضحة أن كل من زور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كانت، يقع طائلة القانون.

ولفتت النيابة العامة، إلى أنه يدخل تحت طائلة القانون أيضًا، كل من قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور.

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وأوضحت النيابة العقوبات المقررة في هذه الجرائم، وهي السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى نشر العقوبة المقضي بها، ومصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة.

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